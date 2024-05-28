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Новосибирец угрожал устроить взрыв на параде Победы

Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Житель Новосибирска угрожал организовать взрыв на параде в честь Дня Победы.

В Новосибирске мужчина угрожал устроить взрыв на параде Победы. Таким образом он пытался вернуть ребенка из детского дома.

Инцидент произошел 6 мая 2023 года. Житель Новосибирска позвонил в полицию и сообщил, что якобы спрятал под мостом гранатометы, которые планирует использовать в День Победы.

Два месяца спустя он снова связался с правоохранительными органами и заявил, что собирается взорвать Новосибирскую ГЭС.

Калининский районный суд приговорил мужчину к 3 годам и 2 месяцам условно. При этом по эпизоду о ложном сообщении о взрыве на параде Победы его признали невиновным.

Напомним, что два человека скончались при пожаре на улице Ленинградской в Новосибирске.

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Нина Раневская
Журналист

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