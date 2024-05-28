Новосибирские библиотекари отметили профессиональный праздник

С Общероссийским днем библиотек работников культуры региона сегодня поздравил вице-спикер Законодательного Собрания Новосибирской области Владимир Карпов.

В Новосибирском областном театре кукол состоялось торжество по случаю профессионального праздника работников библиотек. В залах одного из знаковых культурных мест мегаполиса собрались лучшие сотрудники библиотек разных ведомств: государственных и муниципальных, городских и сельских, школьных, вузовских, епархиальных, а также представители учебных заведений, где обучают библиотечному делу. В своих комментариях по поводу этого события директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки, президент Новосибирского библиотечного общества Светлана Тарасова сделала акцент на том, что библиотеки идут в ногу со временем и активно используют традиционные бумажные книги в своей работе наряду с цифровыми источниками информации.

«Все быстро меняется, но в самих книгах, в собраниях этих книг можно найти ответы на все вопросы. Библиотека – это то вечное, что есть в жизни: передача знаний, традиций и правил, мудрости от одной эпохи к другой», – подчеркнула Светлана Тарасова.

Со сцены праздника официальные лица адресовали слова благодарности ветеранам библиотечного дела за созданную в годы их трудовой деятельности надёжную основу, работающим сотрудникам – за активную работу по предоставлению социокультурных услуг населению. Коллективы библиотек и отдельные сотрудники получили Почётные грамоты и Благодарности.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Владимир Карпов отметил: «У депутатов Законодательного Собрания очень тесные связи с библиотеками. Как своеобразные культурные центры городов и сел они всегда в гуще событий, библиотекари знают о проблемах территорий и обеспечивают важную часть работы с избирателями. Это важно любому депутату. Мое уважение к профессии библиотекаря, к деятельности библиотекарей велико. Они помогают ознакомиться с кладезем всего литературного наследия нашей великой Родины, с художественной литературой и научными трудами. Становятся надежными проводниками в огромном мире книг. Понимая значимость этой работы, я сегодня обращаюсь к библиотекарям Новосибирской области от имени депутатов Законодательного Собрания и Председателя регионального парламента Андрея Ивановича Шимкива. Спасибо вам за работу, дальнейших профессиональных успехов!»

За вклад в культурное развитие населения Новосибирской области Благодарность регионального парламента объявлена коллективам библиотечной системы города Куйбышева, центральной библиотеки Чистоозерного района, заведующей отделом научной обработки документов ГПНТБ СО РАН Ирине Чубуковой.