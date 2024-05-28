Новосибирцы смогут увидеть взрыв новой звезды, который происходит раз в 80 лет

Жители Новосибирска смогут увидеть взрыв новой звезды, который случается примерно раз в 80 лет.

В ближайшие месяцы жители Новосибирской области смогут увидеть на небе взрыв новой звезды. Это явление происходит один раз за 80 лет.

Как отмечает Олег Кашин, специалист и член Новосибирского астрономического общества, вспышку можно будет заметить даже невооруженным глазом.

«Такой объект еще называют «белым карликом». Взрыв связан с тем, что на оболочке звезды накапливается топливо — водород», ― рассказал астронома Atas.info.

Обычно эта звезда не видна, но ее можно будет наблюдать во время взрыва. Однако погода может внести свои коррективы. В последние дни в Новосибирске очень пасмурно, небо затянуто дождевыми тучами. Но есть надежда, что к знаменательному событию погода улучшится, и сибиряки смогут увидеть яркое астрономическое явление.

Точная дата пока неизвестна, но это событие точно произойдет летом.

Напомним, что стал известен прогноз погоды на 28-31 мая в Новосибирске.