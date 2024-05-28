Новые бренды китайских ноутбуков в Новосибирске: стоит ли покупать, мнение экспертов

Если еще 10 лет назад на китайскую продукцию смотрели свысока, то сейчас у Lenovo и Huawei поклонников, пожалуй, не меньше, чем у западных брендов. Сравнительно низкая цена и технические характеристики, не уступающие, а то и превосходящие характеристики известных брендов, привлекают не только рядовых пользователей, но и технических гиков.

Рынок продолжает расти за счет китайских брендов, которые ранее были представлены исключительно на местном рынке. Какие китайские бренды ноутбуков достойны внимания в 2024 году – разбираемся вместе с экспертами онлайн магазина компьютерной и цифровой техники e2e4.

Последние 2 года российский рынок ноутбуков серьезно изменился. Часть известных брендов сократила своё присутствие, и теперь их продукция поступает в страну лишь по программе параллельного импорта. Эту нишу быстро заняли новые производители, в первую очередь, китайские — Mechanike (Мэйчнайк), Chuwi (Чуви), Hasee (Хаси), Maibenben (Майбенбен) и другие. Хотя новыми эти марки являются только для нашего потребителя. На азиатском рынке они работают давно и хорошо известны. Как рассказал Денис Долговых, руководитель отдела закупок одного из крупнейших в России онлайн-магазинов компьютерной и цифровой техники e2e4, доля продаж китайских ноутбуков растет. В 2023 году на полках российских магазинов продавалось 38% ноутбуков из Китая, 35% — из Тайваня, 19% — из США и около 9% российской сборки.

Вставка: “Объем российского рынка ноутбуков в 2023 году достиг 3,4 млн штук, что на 11% больше, чем годом ранее”, — уточняет Денис Долговых.

«Скепсиса становится меньше. Если еще пару лет назад, клиенты старались выбирать известные американские бренды, то сегодня и корпоративные клиенты, и традиционные покупатели делают выбор в пользу китайских производителей. На дорогах мы все чаще видим представителей китайского автопрома, а если доверяем машиностроению, то готовы довериться и компьютерной технике. К тому же, есть огромное количество китайских именитых брендов, которые все так же отлично продаются на нашем рынке. Например, Xiaomi, Lenovo, Huawei — последние два входят в ТОП-3 самых продаваемых брендов в сегменте ноутбуков в России», — отметил эксперт.

Из новичков эксперты е2е4 советуют обратить внимание на продукцию Maibenben (Майбэнбэн).

Марка официально представлена в России лишь с прошлого года. Среди преимуществ ноутбуков этого производителя — нестандартные условия расширенной гарантии: пользователь вправе самостоятельно расширить или заменить оперативную память и дисковое хранилище своего ноутбука без потери гарантии.

Ноутбук для работы в офисе и дома

Пример «китайского» рабочего ноутбука — Maibenben M555. Этот лэптоп создан для комфортной работы в CRM, 1C, с офисными программами, также подходит для игр.

Его главными плюсами помимо эффектного белоснежного глянцевого корпуса, эксперт называет длительное время автономной работы и акустический комфорт. Батареи достаточно для 6-часового просмотра фильмов. И даже при самых серьёзных нагрузках он не будет раздражать шумом. При этом, его 6-ядерному процессору по плечу самые сложные вычислительные задачи по работе или учёбе. А мощности графического контроллера достаточно, чтобы поиграть в нетребовательные игры. В его пользу говорит производительная платформа с быстрым хранилищем и современные средствами связи, а также широкие возможности модернизации.

Технические характеристики:

Экран 15,6’’ с IPS матрицей — с точной цветопередачей и сочными цветами

Сочетание процессора AMD Ryzen 5 5500U и оперативной памяти 16 ГБ обеспечивает высокую скорость и одновременную работу нескольких приложений, а также быстрое переключение между ними

SSD 512 ГБ — комфортный объем памяти с возможностью ее расширения

Вес всего 1,7 кг. Удобно брать с собой в рабочие поездки

Еще одна марка, к которой стоит присмотреться — Hasee. Это один из ведущих китайских производителей, который уже 22 года известен игровыми ноутбуками. Hasee разрабатывает свои ноутбуки на основе решений тайваньской компании Clevo. Преимущества этой марки: производительные игровые ноутбуки с мощными процессорами, которые отлично подходят как портативная игровая или рабочая станция. По сравнению с моделями более известных брендов, стоят они относительно недорого.

Интересный факт:

В марте на рынке ноутбуков России, по данным аналитической компании ITResearch, лидировали бренды Asus, Huawei и Lenovo с суммарной долей 30%. Эти же компании лидируют и по итогам всего 1-го квартала 2024 г.

Для тех, кто ищет подешевле, но без потери производительности

«Для любых задач» и «недорого» — так звучат самые популярные запросы тех, кто выбирает ноутбук. Требования на первый взгляд взаимоисключающие. Но если вам требуется «рабочая лошадка» для офисных задач, а не игровой ноутбук или лэптоп для сложных вычислений, ноутбуки Chuwi — подходящий бюджетный вариант.

Например, ноутбуки серии Chuwi CoreBook XPro по совокупности характеристик можно по праву назвать «рабочими лошадками». 4-ядерный процессор с восемью потоками и 16 ГБ оперативной памяти в сочетании с богатым набором портов позволяют решать большинство повседневных задач: будь то серфинг в интернете, написание планов, отчетов и выполнение расчетов. Есть возможность расширения оперативной памяти и установки второго SSD без вскрытия корпуса.

Технические характеристики:

Экран 15,6’’ с IPS матрицей — реалистичная картинка с четкой цветопередачей

Полноразмерная клавиатура с LED подсветкой для комфортной работы в любых условиях

Сочетание процессора Intel Core i3 и оперативной памяти 16 ГБ обеспечивает быструю работу

SSD 512 ГБ предоставит комфортный объем для хранения данных и быстроту реакции ноутбука

Отличается компактностью (1,78 кг, толщина — 17,9 мм)

«И Hasee (я сам пользуюсь таким, и он меня устраивает), и Chuwi, и Maibenben и Machenike хорошо зарекомендовали себя на китайском рынке. Часть из указанных брендов выделил один из крупнейших российских дистрибьюторов OCS, и привез в Россию. В e2e4 протестировали устройства, после чего стали предлагать их клиентам», — объяснил выбор этих китайских марок представитель компании.

В сервисном центре e2e4 также отметили: количество гарантийных обращений по китайским брендам не выше, чем у бюджетных ноутбуков привычных марок.

Важно для читателей: в сервисном центре е2е4 введена система бесплатной диагностики, пользователь платит только за ремонт устройства.

Кроме того, технические специалисты е2е4 помогут подобрать компьютерную технику под конкретные потребности клиента, что позволит гарантировать оптимальную комплектацию и избежать неприятностей и разочарований в дальнейшем. Например, если вы ищите ноутбук для обработки больших массивов данных или для игр — обратитесь к менеджеру в онлайн-чате, или по телефону, и он он подберет для вас наиболее подходящие решения.

В качестве основных преимуществ покупки техники в e2e4 отметим:

Бесплатную доставку при заказе от 3000 рублей. А для юридических лиц доставка бесплатна при любом заказе.

Замену товара без лишней бюрократии. Достаточно обратиться в любой магазин сети или в сервисный центр.

Пожалуй, одну из самых гибких систем лояльности, где можно оплатить бонусами до 99% от стоимости товара.

В e2e4 очень строго подходят к работе с товарным ассортиментом, поэтому не сотрудничают с компаниями, которые предлагали сомнительный товар по схеме параллельного импорта.

Денис Долговых отмечает, что проблемы у такой техники могут возникнуть с совместимостью программного обеспечения, и не всегда есть в доступности необходимые запчасти для ремонта. «Мы со своей стороны отказались от сотрудничества с компаниями, которые предлагают сомнительный товар», — объяснил Денис Долговых.

Так что, в этом смысле, сегодня китайские ноутбуки имеют преимущество: нужные запчасти всегда есть в наличии.

Впрочем, в каталоге e2e4, в котором сегодня свыше 165 тысяч товаров, можно найти и «ушедшие» бренды, от Apple до Asus, которые поступают по схеме параллельного импорта.

Время преодолеть предрассудки и выбрать надежную технику из Китая

Сегодня не стоит бояться словосочетания: китайская техника. Выбирая ноутбук, нужно исходить из личных запросов: какие задачи он должен решать? В зависимости от этого, обращать внимание на соответствие производительности и стоимость. Если оценить самостоятельно технические характеристики ноутбука вы не готовы, то обратитесь за экспертной помощью технических специалистов e2e4.

«Выражать скепсис относительно азиатского компьютерного производства не стоит, поскольку у этих компаний есть опыт и традиции. В ближайшие пару лет прогнозирую, что мы увидим новые китайские и отечественные бренды на отечественном рынке, не уступающие по качеству и надежности ушедшим», — отметил Денис Долговых.