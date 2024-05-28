Певица из Новосибирска Пелагея продолжает судиться с бывшим мужем из-за алиментов и имущества

Певица из Новосибирска Пелагея Телегина и её экс-супруг продолжают подавать друг на друга встречные иски.

Уже 4 года певица из Новосибирска Пелагея и её экс-супруг Иван Телегин судятся после развода. Они продолжают подавать друг на друга встречные иски. Обратил внимание корреспондент Сиб.фм на данные сайта Мосгорсуда.

В мае текущего года экс-супруги встретятся в суде дважды.

28 мая состоится судебное заседание, где истец хоккеист Иван Телегин. Он просит суд изменить размер или форму взыскания алиментов на ребёнка, а 31 мая в качестве истца уже сама Пелагея — тогда состоится заседание о разделе совместно нажитого имущества между супругами.

В 2022 году Иван остался недоволен решением суда. Как сообщает издание «СтарХит», Телегин хотел отсудить у экс-супруги несколько активов – в частности, квартиру на Нежинской улице и загородный дом, но суд ему отказал.

Размерами алиментов он также, по всей видимости, остается недовольным до сих пор. После развода суд постановил выплачивать олимпийскому чемпиону 25 процентов от дохода. Тогда — это было примерно 2 миллиона рублей от его заработка. Дальше он сумел добиться уменьшения суммы с 1/4 части ежемесячного заработка на 1/6 часть.

Предположительно, хоккеист снова захотел уменьшить алименты и подал апелляцию в апреле 2024 года.

Напомним, что из-за долгих судебных тяжб Пелагея задолжала более 11 млн рублей перед приставами в 2023 году. Предположительно, причиной многомиллионной задолженности стали судебные тяжбы с бывшим мужем. Сейчас на сайте ФССП этого долга нет.