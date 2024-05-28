Психолог рассказала о признаках «энергетического вампира»

Психолог рассказала о том, как распознать «энергетического вампира».

Как рассказала доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина, если после общения с кем-либо вы чувствуете усталость и ваше настроение портится, возможно, этот человек — «энергетический вампир».

Она уточнила, что эти люди могут не стремиться к конфликтам. На первый взгляд они могут показаться очень приятными и уступчивыми. Они будут «осыпать» вас комплиментами. Однако, если вы откроетесь им, то рискуете стать для них «энергетическим донором».

Однако самым распространенным типом «энергетических вампиров» являются агрессоры. Они часто обвиняют, критикуют и навязывают свою точку зрения. Кроме них существуют «мусорщики» — они менее явно забирают вашу энергию, часто маскируя конфликты.

Специалист рекомендует разрывать связи с такими людьми. Но если это невозможно, то лучше не спорить с ними, а всегда соглашаться.

«Еще один способ защиты от вампира — не оправдываться, а перевести разговор на агрессора. Не проявляйте интерес и не реагируйте эмоционально на нападки. Но иногда конфликт необходим, поэтому не бойтесь конфликтов и отстаивайте свое мнение», — рассказала она в беседе с NEWS.ru.

Напомним, что появилось видео первых прогулок котят манулов в Новосибирском зоопарке.