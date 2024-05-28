Психолог Вероника Степанова проанализировала личность Кологривого

Психолог Вероника Степанова проанализировала особенности личности Никиты Кологривого из Новосибирска.

Вероника Степанова, известный психолог и блогер с большой аудиторией, проанализировала характер новосибирского актера Никиты Кологривого.

На своем YouTube-канале 27 мая она опубликовала видео с разбором артиста.

Сама Степанова высоко ценит актерский талант Кологривого, отмечая, что он пока не сыграл свою серьезную роль.

Психолог считает, что из-за особенностей характера актеру сложно достичь более высокого уровня в своей карьере. Он не может найти общий язык с людьми, которые могли бы помочь ему в получении ролей.

«Он мальчик дружелюбный, очень коммуникабельный, общительный добрый, открытый, искренний, без каких-то московских понтов отвратительных. Нет в нем мажора мерзкого. Видно, что он такой свой, родной, много мужественной энергии», — сказала психолог.

По ее словам, Кологривый по манере поведения очень напоминает молодого Владимира Жириновского и считает, что его зря отстранили от этой роли.

Она считает, что Кологривый эгоистичный, чувствительный, мнительный и человек со сложным характером.

«Он же выглядит безбашенным, все считывают этого пацана из Новосибирска, отмороженного какого-то», — прокомментировала Степанова.

Также психолог уточнила, что в отношениях с женщинами актер может быть неверным и полигамным.