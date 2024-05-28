Синоптики: в ближайшие дни в Новосибирске сохранится холодная погода

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Новосибирске будет сохраняться холодная погода.

В Новосибирске до конца мая продержится холодная погода. В ближайшие дни температура может упасть до +2 градусов, а температура будет ниже нормы.

По прогнозам синоптиков, тепло может прийти в город после 3 июня, с 1 июня начнется медленное повышение температуры.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске до конца мая будет сохраняться холодная погода. В ближайшие дни температура может опуститься до +2 градусов. Тепло же придет в город только после 3 июня.

Недавно с юга пришел циклон. Температура воздуха в ночные часы стала немного выше по сравнению с предыдущими ночами. В данный момент город находится за холодным фронтом, поэтому температура не повышается, а остается на уровне ночных значений.

28 мая ночью температура воздуха составит +3 — +5 градусов, а днем ожидается от +10 до +12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4–9 метров в секунду, порывы могут достигать 14. Днем ветер будет немного слабее — 6–9 метров в секунду.

29 мая утром и днем будут умеренные дожди. Температура ночью будет колебаться от +5 до +7 градусов, а днем от +10 до +12 градусов. Ветер северо-западный, 8–13 метров в секунду, местами порывы до 18.

В четверг, 30 мая, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит от +2 до +4 градусов, а днем — от +10 до +12 градусов. Ночью ветер северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, а днем его скорость снизится до 3–8.

Напомним, что в районе Барнаула уровень воды в Оби может превысить опасную отметку.