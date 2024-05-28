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проиcшествия

Смертельная авария произошла на трассе Челябинск-Новосибирск — «Ниссан» влетел в «КамАЗ»

ГИБДД

Трагическое ДТП произошло днем, иномарка выскочила на встречную полосу.

Смертельное ДТП случилось в 11:30 часов на федеральной автодороге Челябинск–Новосибирск. Информация о трагедии пришла на пульт сотрудникам МВД по Калачинскому району, место аварии — 937 километр автотрассы.

Сообщается, что в ходе ДТП столкнулись две машины: «Ниссан» и «КамАЗ». Причина аварии: легковая машина, которая ехала со стороны Омска, выскочила на встречную полосу, где и столкнулась с большегрузом. Сразу после столкновения иномарка вспыхнула. Очевидцы позвонили спасателям, пожарным, сотрудникам ГИБДД.

В результате ДТП водитель «Ниссана» (личность устанавливается) скончался на месте, медики лишь констатировали смерть.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте автоаварии, им предстоит выяснить все обстоятельства.

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Дарья Лапина
Журналист

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