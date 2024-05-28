Стилист из Новосибирска рассказала, как выбрать наряд на выпускной

В Новосибирске стилист рассказала о том, на что нужно обратить внимание при выборе наряда на выпускной.

В Новосибирске, как и по всей стране, проходит период экзаменов у школьников. После получения их результатов учеников ждет выпускной, на котором почти каждый хочет быть в самом красивом наряде.

Стилист Ольга Белашова дала несколько советов о том, в чем лучше пойти на долгожданный торжественный вечер.

По словам эксперта, главное в наряде — комфорт и практичность. Она посоветовала девушка отдать предпочтение лаконичным вечернем платьям, костюмам или юбкам с необычным верхом.

«Я бы голосовала, возможно, за простое платье-комбинацию с множеством украшений. К платью ещё можно добавить пиджак, а также яркие и крупные серьги. В качестве обуви подойдут босоножки на каблуке или туфли», — сказала Белашова Nsk.om1.ru.

Выбирая костюм, важно учитывать погодные условия. Если на улице прохладно, лучше взять с собой плотный жакет.

Мальчикам гораздо проще подобрать одежду на выпускной. Ольга посоветовала приобрести рубашку, брюки, пиджак или жилет. Также можно выбрать костюм-тройку. В качестве верха можно остановиться на футболке-поло из хорошего трикотажа.

Напомним, что в Новосибирске до 1 июня ожидается холодная погода.