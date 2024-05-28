Сына экс-депутата Бушкова приговорили к 7 годам после смертельного ДТП в центре Новосибирска

Сын экс-депутата Алтайского края Александр Бушков выслушал приговор за смертельное ДТП в Новосибирске.

Центральный районный суд Новосибирска приговорил сына экс-депутата Алтайского края Александра Бушкова к 7 годам колонии за смертельное ДТП в центре города, которое произошло 14 апреля 2023 года на улице Серебренниковской.

На момент преступления Александру было 22 года. По версии следствия, он на высокой скорости (125 км/ч), в алкогольном и наркотическом опьянении, сбил 45-летнюю Инну Шукман, которая шла на работу. Кадры страшного инцидента были опубликованы в соцсетях.

Шукман в Новосибирске работала помощником Законодательного собрания депутата Майиса Мамедова, а обвиненный Бушков является сыном экс-депутата Алтайского края Николая Бушкова, который также находится под следствием за незаконную рубку леса.

Бушков младший после ДТП решил скрыться у себя на квартире на Орджоникидзе, где его и задержали сотрудники полиции. Правоохранителям он стал заявлять, что выпил уже после аварии. На него возбудили уголовное дело по ст.264 ч.4 п.п.а, б УК РФ (Нарушение правил ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также оставление места совершения).

Корреспондент Сиб.фм поговорил с его знакомыми, которые заявили, что Бушков всегда себя вел как мажор. Машину Geely Tugella за 4 млн рублей и квартиру ему подарили родители.

На суде в декабре муж и дочь погибшей рассказали, что родственники виновника не принесли извинений за случившееся, но предложили выплатить деньги. Тогда Алексей Шукман потребовал максимального наказания для Александра.

На последнем слушании Бушков признал свою вину. Прокуратура потребовала для виновника ДТП 7,5 лет лишения свободы.

Суд его приговорил к 7 годам колонии общего режима, а также запретил управлять транспортным средством на 2,5 года. Кроме того, он должен будет выплатить 3 миллиона семье потерпевших.