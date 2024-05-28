Танцовщица из Новосибирска участвует в шоу «Титаны» на ТНТ

Новосибирская танцовщица приняла участие в шоу на ТНТ.

На ТНТ стартовала шоу «Титаны», в котором 99 самых сильных людей страны будут бороться за 10 миллионов рублей.

Так, в шоу примет участие чемпионка мира по бальным танцам, 30-летняя Вера Бондарева из Новосибирска.

Известно, что девушка начала заниматься танцами в 5 лет назад. Вера стала мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам, а 15 лет назад, окончив школу в Новосибирске, переехала с семьей в Италию.

«Я очень азартная в плане спорта и с детства смотрела подобные передачи, поэтому, когда узнала о таком проекте, с удовольствием согласилась на участие. Мне нравится пробовать и испытывать себя на прочность», — рассказала сибирячка.

Также известно, что девушка в хороших дружеских отношениях с новосибирским блогером Давой, с которым они вместе занимались в одном танцевальном клубе в детстве.

Напомним, что фанаты преследуют новосибирского звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого в Саратове.