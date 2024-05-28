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общество

«Ушли в один день с разницей в 12 часов»: новосибирский гимнаст Стретович поминает бабушку и сына

Фото: личный архив Ивана Стретовича

Спортсмен потерял близких девять дней назад: сначала ушла бабушка, затем ребенок.

Иван Стретович, его жена Екатерина и вся их семья переживают большую трагедию: девять дней назад из жизни ушли сразу двое родственников. Утром — скончалась бабушка, вечером — при родах жена потеряла ребенка — сына. Утром, 28 мая, Иван Стретович, поделился в микроблоге переживаниями. Гимнаст отметил, что время для них будто остановилось.

«Девять дней. Мы поминаем наших любимых. Сыночка и бабушку. Они ушли в один день с разницей в 12 часов. Для нас время остановилось», — подчеркнул Иван Стретович.

Пользователи сети сочувствуют молодому человеку, желают ему и его жене терпения и сил, чтобы пережить это горе.

Фото «Ушли в один день с разницей в 12 часов»: новосибирский гимнаст Стретович поминает бабушку и сына 2

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Дарья Лапина
Журналист

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