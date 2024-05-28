В Бердске из-за конфликта соседи стали кидаться помидорами и яйцами

В Новосибирской области произошел конфликт между соседями, и они стали бросаться друг в друга помидорами и яйцами.

В Бердске произошел конфликт между соседями в многоквартирном доме.

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, жители первого подъезда устали от громкой музыки, которую включали их соседи в ночное время. В ответ на жалобы любители громких песен стали бросать в двери раздраженных граждан соленые помидоры и яйца.

При этом убирала последствия ссоры уборщица по подъезду.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов не раз выезжали на место происшествия, но никто им не открыл дверь.

Был составлен протокол о нарушении тишины и покоя граждан. Возбуждено административное производство о побоях.

Напомним, что в Новосибирске девочка ворует в магазинах, пока родители отвлекают продавцов.