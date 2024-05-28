Угрозы мигрантам и полиции. Три года назад Новосибирск потрясло убийство Векила Абдуллаева – чем закончилась трагедия

Сегодня, 28 мая, в Новосибирске вспоминают убитого ровно три года назад полицейским Векила Абдуллаева. Символично, что это произошло в День независимости Азербайджана. Чем закончилась эта история и чему научила – в материале Сиб.фм.

Ровно три года назад, 28 мая, произошла история, которая потрясла весь Новосибирск. Широкий резонанс вызвала смерть 19-летнего Векила Абдуллаева. Азербайджанец оказал сопротивление автоинспектору Александру Гусеву, и был застрелен на месте.

Не сразу поверили...

28 мая 2021 года, в воскресенье, сначала в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого автоинспектор борется с парнем, а потом тот падает, истекая кровью. СМИ сначала подхватили эту новость, похожую на постановку киношного триллера.

Однако к вечеру этого же выходного дня информация подтвердилась. Как выяснилось, ехавшие на тонированной машине азербайджанцы в Мошковском районе не подчинились требованию наряда инспекторов ДПС, а после остановки оказали сопротивление. В борьбе Александр Гусев нажал на курок табельного пистолета. 19-летний Векил Абдуллаев скончался в больнице спустя двое суток. Полицейского задержали и на время следствия отправили в СИЗО.

Митинги, протесты

Однако в поддержку инспектора Гусева новосибирцы тут же создали петицию: мол, с каких пор полицейских сажают в СИЗО из-за противостояния нарушителям? Вновь дело не обошлось без вмешательства главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Под нажимом общественности Александру Гусеву изменили меру пресечения на домашний арест.

Этот поворот вновь вызвал протесты, на этот раз представителей азербайджанской диаспоры. Родственники и друзья убитого возмутились, что отпустили полицейского, который «может так спокойно убить человека».

«Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией», – писали друзья убитого Векила.

Тут общество и вовсе разделилось на два лагеря. Друзья 19-летнего парня в начале июня 2021 года устроили автопробег в память об убитом друге. Толпы азербайджанцев можно было увидеть на площади Ленина. Акции протеста родственники и друзья семьи Абдуллаевых подхватили также в Баку, где и проходили похороны Векила.

Кстати, в этот момент в Новосибирске появляется и ещё одна сторона медали, вернее, мнение, что приезжие «обнаглели» и ведут себя непристойно. Когда о том, что застрелен был нарушитель, напомнил депутат горсовета Ростислав Антонов, он подвергся критике со стороны мигрантов.

Сам народный избранник написал заявление в Центр «Э» с требованием проверить законность проведения флешмоба и митинга на площади Ленина. После этого Ростислав Антонов вынужден был вести ночные диалоги с руководителем Азербайджанской национально-культурной автономии в Новосибирской области Расимом Сахиб-оглы Бабаевым.

«Он обвинял меня в предвзятом отношении к этому вопросу, потому что в конфликте были замешаны азербайджанцы, я же лишь указывал на то, что все стороны (и даже иностранцы в этом случае) должны действовать согласно законам страны, где проживают»,

- рассказывал корреспонденту Сиб.фм Ростислав Антонов.

Маятник правосудия

Надо отметить, что горя в этой истории «хапнули» обе стороны. С тех пор, как Александра Гусева перевели на домашний арест, его семья начала получать угрозы каждый день. Во дворе отстранённого автоинспектора были замечены и толпы азербайджанцев.

«Что мой сын сделал, чтобы смерть заслужить? — не раз задавал риторический вопрос отец погибшего парня Ягуб Абдуллаев. — Он как миллион представителей молодёжи нашей работал, ездил, веселился, с друзьями общался, со своей девушкой гулял. Столько планов у него было, а теперь вся жизнь осталась в мечтах. У людей как будто детей нет, которые пишут про сына, что он "заслужил". Чем он заслужил смерть? Что он сделал?»

Позже следствие и судебное разбирательство показало, что «грешок» за компанией Векила Абдуллаева всё-таки водился. Во-первых, они не исполняли приказы автоинспектора, как прописано в законодательстве. Возможно, азербайджанцам всё-таки было, что скрывать.

В течение года были задержаны друзья Векила: Илькин Исмаилов, Руслан Курбанов и Турал Курбанов. Оказалось, что накануне они были на праздновании дня рождения, который закончился дракой и разбоем.

Каждому – по нарам

Друзьям Векила тоже пришлось несладко. Почти в течение года после момента стычки с автоинспекторами они провели в СИЗО. Им вменяли 318 и 319 статьи УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление сотрудника).

Но уже в 2022 году фактически все фигуранты вернулись домой, кроме Руслана Курбанова, который также попал в другие криминальные истории.

«Курбанову Руслану 4 года и 1 месяц в колонии поселении. Туралу Курбанову назначить штраф в 30 тысяч рублей и освободить из-под стражи. Илькину Исмаилову наказание отменить», — вынес приговор Октябрьский районный суд.

Весь год допросы и очные ставки длились и для отстранённого от работы инспектора Александра Гусева. Его обвиняли по статье 286 "Превышение должностных полномочий" УК РФ. Однако ещё в 2022 году дело закрыли: следователи так и не нашли состава преступления в действиях инспектора. Александр Гусев был реабилитирован, однако эта история и для него имела последствия: полицейские, воспользовавшиеся табельным оружием и стрелявшие в человека, всегда находятся под особым контролем даже собственной службы безопасности.

«Есть определённые требования к использованию табельного оружия. Полицейский может им воспользоваться в конкретном случае, сделав предупредительные выстрелы, и т.д.» — пояснил корреспонденту Сиб.фм источник в правоохранительных органах.

В общем, карьера у попавших под следствие полицейских редко идёт в гору. А некоторые источники утверждают, что Александра Гусева и вовсе начали притеснять.

День независимости Азербайджана

Кстати, символично, но сегодня отмечается День независимости Азербайджана. У Расима Сахиб-оглы Бабаева в статусе мессенджера стоят кадры с торжественного мероприятия, которое, судя по всему, проходит в Grand Autograph Hotel Novosibirsk.

В семье Векила Абдуллаева в этот день тихо вспоминают погибшего сына. На уровне Азербайджанской национально-культурной автономии в Новосибирской области о событиях трёхлетней давности предпочитают не вспоминать.

«Я никакого отношения к этому делу не имею, — в последний раз комментировал ситуацию глава Азербайджанской национально-культурной автономии в Новосибирской области Расим Сахиб-оглы Бабаев.

- Есть процессуальные нормы, поэтому пусть суд и решает этот вопрос. Если адвоката не устраивает приговор, пусть обжалует. Почему я, как азербайджанец, должен защищать правонарушителя? Никакого общественного резонанса сейчас нет. Кому-то это надо вот и раздувают межнациональный вопрос, хотя вопрос этот касается только правосудия».