сегодня
28 мая, 14:24
пробки
5/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 88.68 | eur 96.30
сегодня
28 мая, 14:24
пробки
5/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 88.68 | eur 96.30
сегодня 13:57
общество

В Новосибирске до 1 июня ожидается холодная погода

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске ожидается холодная погода до 1 июня.

На сайте gismeteo.ru сообщается, что холода в Новосибирске продержатся до конца мая.

Так, 28, 29 и 30 мая температура будет колебаться от +8 до +9. В пятницу, 31 мая, станет немного теплее — до +11 градусов.

При этом в первые числа июня температура может подняться до +14 градусов.

Также в последние дни мая ожидаются дожди и сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 13 метров в секунду.

Напомним, что в Новосибирске появятся цветочные клумбы с элементами Ордынской росписи.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в