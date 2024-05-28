В Новосибирске до 1 июня ожидается холодная погода

В Новосибирске ожидается холодная погода до 1 июня.

На сайте gismeteo.ru сообщается, что холода в Новосибирске продержатся до конца мая.

Так, 28, 29 и 30 мая температура будет колебаться от +8 до +9. В пятницу, 31 мая, станет немного теплее — до +11 градусов.

При этом в первые числа июня температура может подняться до +14 градусов.

Также в последние дни мая ожидаются дожди и сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 13 метров в секунду.

Напомним, что в Новосибирске появятся цветочные клумбы с элементами Ордынской росписи.