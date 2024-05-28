В Новосибирске могут предоставить налоговые льготы на развитие науки и инноваций

В Новосибирске планируют ввести налоговые льготы для поддержки развития науки и инноваций.

Министерство экономического развития Новосибирской области выступило с инициативой внести изменения в налоговое законодательство региона. Цель этих изменений — стимулировать инвестиции в научные исследования и разработки (НИОКР).

Согласно предложению, компании, которые инвестируют средства в НИОКР, смогут получить налоговый вычет в размере до 90% от суммы расходов на эти цели. Это позволит им существенно уменьшить свои налоговые платежи. Кроме того, для таких организаций будет установлена сниженная ставка налога на прибыль в размере 5%.

Также предлагается ввести нулевую ставку налога на вычет для компаний, которые предоставляют исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности по лицензионным договорам. К таким результатам относятся изобретения, промышленные образцы и IT-программы.

Кроме того, предлагается ввести 100-процентный инвестиционный налоговый вычет для компаний, которые безвозмездно передадут имущество или средства местным образовательным организациям, имеющим государственную аккредитацию. Для таких компаний ставка налога на прибыль также будет составлять 5%.

Министр экономического развития Лев Решетников подчеркнул, что эти меры могут помочь научным, инновационным и высокотехнологичным предприятиям эффективнее использовать свои ресурсы для проведения НИОКР и внедрения результатов интеллектуального труда.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области рассмотрят предложенные поправки. Об этом пишет портал «infopro54.ru».

Напомним, что мэрия Новосибирска обещает завершить ремонт моста на Трикотажной в начале лета.