В Новосибирске на торги выставлены помещения 17 аптек

Новосибирская аптечная сеть продает 17 своих помещений, где раньше располагались аптеки.

В мае 2024 года Новосибирская аптечная сеть, МП «НАС», выставила на торги пять помещений аптек, которые находятся в разных районах города.

Всего с начала года этот крупный аптечный оператор выставил на торги 17 помещений. В 2023 году было выставлено 8 помещений.

Наблюдатели полагают, что такая активная передача недвижимости в аренду может быть связана с планами муниципалитета изменить форму собственности или даже ликвидировать муниципальные предприятия.

BFM-Новосибирск проанализировал информацию, представленную на сайте РТС-Тендер, где проводятся торги по приватизации, аренде и продаже имущества.

В настоящее время объявлен прием заявок на участие в торгах по двум муниципальным аптекам, которые находятся по адресам Б. Богаткова, 167 и Доватора, 21. В настоящее время эти аптеки временно не функционируют. Торги состоятся 31 мая.

По остальным помещениям, которые были выставлены на торги в текущем году, все процедуры уже проведены, и объекты были переданы в аренду.

Новосибирская аптечная сеть (МП «НАС») проводит электронные торги по недвижимости, на которых продается право аренды муниципального недвижимого имущества.

Стоимость лотов зависит от площади аптеки и ее расположения. Например, в 2024 году один из самых дорогих лотов, предлагаемых МП «НАС», — это аптека на улице Сибиряков-Гвардейцев, площадь которой составляет 408,6 квадратных метров. Арендовать это помещение можно за сумму более 60 миллионов рублей.

Не все аптеки, которые МП «НАС» выставило на торги, прекращают свою работу. Например, в сентябре 2023 года прошли торги по аптеке, находящейся на улице Рассветная, 2/5. Победителем торгов стал индивидуальный предприниматель Данов К. Н., который получил право аренды этой аптеки.

В настоящее время аптека сохранила свое прежнее название. Этот предприниматель, а также компания под названием «Солнечный день Западная Сибирь» часто участвуют в торгах за недвижимость, принадлежащую муниципальной аптечной сети, и часто побеждают в них.

Руководители сети рассказали журналистам, что решение о приостановке работы принимается в отношении аптек, которые приносят наименьший доход.

Эксперты, опрошенные BFM-Новосибирск, считают, что муниципальное предприятие может более активно выставлять имущество на торги из-за возможного акционирования. Однако этот вопрос еще не решен окончательно.

Аналитики рынка недвижимости отмечают, что в такой ситуации важно помнить о преимущественном праве арендатора на выкуп недвижимости при решении о приватизации.