В Новосибирске начался сезон цветения сирени

Цветение сирени заметили в Новосибирске.

По всему Новосибирску началось цветение благоухающей сирени. И как сообщает VN.ru со ссылкой на слова начальника отдела сопровождения проектов благоустройства и озеленения Новосибирска Светланы Гижицкой, ветки красивых деревьев сирени обрывать категорически запрещено.

“Это приводит к ослаблению кустарника и сказывается на обилии цветения на следующий год”, — рассказала Светлана.

Также, по ее словам, при неграмотном обламывании ветвей на срезы попадают споры гриба, после чего вылечить кустарник очень тяжело.

Напомним, что стал известен прогноз погоды на 28-31 мая в Новосибирске.