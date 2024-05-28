В Новосибирске около нового ЛДС хотят построить вертолетную площадку

В Новосибирске планируют построить вертолетную площадку рядом с новым ледовым дворцом спорта.

В Новосибирске рядом с Ледовым дворцом спорта «Сибирь-Арена» планируется построить вертолетную площадку. Это будет сделано в рамках федерального проекта, чтобы обеспечить максимально быструю транспортировку пациентов из отдаленных районов области в областную больницу, которая находится на улице Немировича-Данченко.

На заседании комиссии по правилам землепользования и застройки, которое прошло в мэрии Новосибирска, обсудили вопрос о возможном размещении площадки для вертолетов санитарной авиации.

Для реализации этого проекта департамент строительства и архитектуры городской администрации предложил изменить назначение нескольких участков земли, расположенных рядом с парком «Арена».

«Речь идет о размещении вертолетной площадки в рамках национального проекта, куда будут привозить тяжелых пациентов со всей области, чтобы за несколько минут довезти до медицинского учреждения и оказать помощь», — сказали на заседании.

Однако пока члены комиссии не смогли прийти к единому мнению. В качестве контраргументов прозвучало предположение, что новая вертолетная площадка может помешать движению машин пожарного депо, которое планируется построить рядом. Кроме того, строительство зоны для вертолетов возле парка «Арена», якобы, вызвало недовольство у жителей близлежащих жилых комплексов.

Напомним, что жителям Новосибирска предложили выбрать проект благоустройства Инюшенского бора.