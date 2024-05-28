В Новосибирске ожидается целый месяц дождей в июне

Стала известна погода в Новосибирске на июнь.

Первый месяц лета ожидается очень теплым, местами даже жарким, но дождливым.

По данным синоптиков “Яндекс Погоды”, с 1 по 6 июня в Новосибирске продержится пасмурная погода, температура воздуха составит до +20 градусов, 4 и 6 июня возможны сильные дожди.

В пятницу, 7 июня, один день пробудет солнечная погода и температура воздуха до +22 градусов, однако уже на следующий день вновь прольют дожди, которые продержатся до конца недели.

Весь месяц дожди будут сменяться и чередоваться с солнечной погодой.

В середине месяца также ожидаются дожди и до +22 градусов тепла, после чего продержится неделя без осадков, местами будет облачно, но температура воздуха не снизится.

Напомним, что в Новосибирской области могут ввести режим ЧС из-за продолжительных дождей.