В Новосибирске появятся цветочные клумбы с элементами Ордынской росписи

В Новосибирске в городских клумбах начали высаживать цветы.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, в городе специалисты Горзеленхоза начали высаживать цветы в городских клумбах.

Во вторник, 28 мая, в Театральном сквере на площади Ленина, сквере Гагарина в Ленинском районе и на улице Кирова высаживают инерарии, циннии и бархатцы.

Всего сотрудникам учреждения предстоит создать цветники общей площадью почти 12 тысяч квадратных метров и высадить более 500 тысяч цветов.

Этим летом цветочные клумбы будут украшены элементами Ордынской росписи, которая была представлена как официальный бренд Новосибирской области на выставке-форуме «Россия», проходившей на ВДНХ в Москве.

«Дополнительно разобьют цветники сотрудники Дирекции городских парков и районных администраций», — пишет пресс-служба.

Напомним, что жителям Новосибирска предложили выбрать проект благоустройства Инюшенского бора.