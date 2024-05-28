В Новосибирске рассказали, когда высаживать рассаду и как защитить ее от града

Биолог рассказал, когда лучше всего высадить рассаду в Новосибирске.

Как сообщает портал VN.ru, ссылаясь на слова кандидата биологических наук и дачника Алексея Яновского, чтобы защитить высаженную капусту во время перепадов температуры, следует каждую лунку прикрывать пятилитровой бутылью без дна, которую нужно заглубить в почву, чтобы не сдул ветер.

В случае если будут слабые заморозки, то растениям поможет обильный вечерний полив, который поможет прогреть почву. А листья, которые покрываются инеем, можно спасти, если обрызгать их водой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в районе Барнаула уровень воды в Оби может превысить опасную отметку.