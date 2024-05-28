В Новосибирске возбудили уголовное дело на полицейского, который превысил должностные полномочия

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудника полиции, превысившего должностные полномочия.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, в отношении сотрудника МО МВД «Татарский» возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, летом прошлого года житель Татарска Новосибирской области обратился в МВД с заявлением об организации незаконной азартной деятельности на территории города. Однако сотрудник правоохранительных органов принял меры к сокрытию преступления и поручил подчиненному сотруднику убедить заявителя изменить показания, не сообщать об организации азартной деятельности.

Сейчас сотрудник МВД подозревается в совершении преступления, предусмотренного по статье “превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства, из иной личной заинтересованности”.