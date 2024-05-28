Жена новосибирского актера Павла Прилучного Зепюр Брутян в бикини искупала в бассейне годовалого сына

28 апреля их сыну Микаэлю исполнился один год.

Зепюр Брутян активно делится фотографиями с первенцем — Микаэлем. Правда малыш все чаще спиной или в пол оборота, лица, как правило, не видно. Вот и минувшие кадры сделаны со спины, однако увидеть некоторые черты лица все же удается. Демонстрирует и звезда «Мажора» свою фигуру: сразу после родов актриса пошла в зал и в считанные месяцы успела привести себя в форму.

Накануне Зепюр Брутян засняла сына во время купания в бассейне, а также после водных процедур, в стенах квартиры. Поклонники с большим интересом следят за буднями Прилучных в сети, высказывая слова умиления и радости за влюбленных.

Напомним, что от бывшей жены Агаты Муцениеце у Прилучного двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. Брутян неоднократно признавалась, что и ей не хочется останавливаться на одном ребенке, хочется большую семью, следующей в идеале хочется родить — девочку.