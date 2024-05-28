Житель Томска выиграл миллион от крупной торговой сети

Торговая сеть «Пятёрочка» наградила пятого победителя акции «25 лет низких цен для бесценных моментов», приуроченной к юбилею компании. Счастливчиком, получившим миллион рублей, стал житель Томска.

Игорь Макиенко получил свой сертификат на миллион. Счастливчик рассказал, что частенько захаживает в магазины сети и регулярно участвует в их акциях. Хотя ранее ничего не выигрывал.

«Об акции я узнал, когда ходил в «Пятёрочку» за продуктами. Поскольку регистрация чеков не занимает у меня много времени я стараюсь всегда участвовать в розыгрышах. Когда мне сообщили, что я выиграл миллион, я не сразу смог поверить! Это стало неожиданностью для меня. Очень рад и благодарен «Пятёрочке» за такой подарок, буду и дальше участвовать в новых акциях!», – рассказал Игорь Макиенко.

Игорь уточнил, что столь внезапно появившиеся деньги он пустит на ремонт квартиры и на долгожданный отпуск.

«В этом году «Пятёрочка» отметила 25 лет, и в честь юбилея мы решили подарить нашим гостям возможность выиграть ценные призы, а также испытать свою удачу и получить крупную сумму для исполнения заветной мечты. Мы гордимся тем, что наши проекты делают посетителей «Пятёрочки» счастливее, помогая поверить в чудо, которое может случиться с каждым. Ведь такие масштабные розыгрыши делают ежедневный поход в магазин ещё приятнее. Поздравляем победителя с выигрышем и желаем всем участникам удачи в новых активностях», – комментирует Наталья Гурьянова, директор дивизиона торговой сети «Пятёрочка».

Стать победителем акции мог каждый покупатель сети, нужно было всего лишь совершить покупку в магазине и зарегистрировать чеки на специальном сайте до 11 марта 2024 года.

Помимо денежных призов в акции разыгрывались подарочные карты в «Пятёрочку» номиналом 2 000 рублей и годовой запас любимых продуктов на 45 000 рублей.