Жители Новосибирска выступили против заселения мигрантов в общежитие

Мигрантов заселили в общежитие Новосибирска.

По данным сайта Infopro54, в пятиэтажном общежитии на улице 40 лет Октября в Новосибирске, где жили русские семьи, ранее был проведен ремонт.

Однако после всех проведенных работ заселили мигрантов в возрасте от 20 до 50 лет, которые должны заниматься строительством в Академгородке.

“Мы сначала подумали, что их выселили с Хилокского жилмассива и отправили к нам. Картина была устрашающая”, — рассказала сибирячка.

По ее словам, мигранты начали активно распивать алкоголь и вызывают страх у местных жителей — люди обеспокоены.