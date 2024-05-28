Жители Новосибирска выступили против заселения мигрантов в общежитие

Мигрантов заселили в общежитие Новосибирска.
По данным сайта Infopro54, в пятиэтажном общежитии на улице 40 лет Октября в Новосибирске, где жили русские семьи, ранее был проведен ремонт.
Однако после всех проведенных работ заселили мигрантов в возрасте от 20 до 50 лет, которые должны заниматься строительством в Академгородке.
“Мы сначала подумали, что их выселили с Хилокского жилмассива и отправили к нам. Картина была устрашающая”, — рассказала сибирячка.
По ее словам, мигранты начали активно распивать алкоголь и вызывают страх у местных жителей — люди обеспокоены.