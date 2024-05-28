Жительницу Новосибирской области арестовали на 10 суток за долг в 400 тысяч рублей

Жительницу Новосибирской области приговорили к 10 суткам ареста за долг в 400 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП по Новосибирской области, жительницу Мошково арестовали из-за долга по алиментам в 400 тысяч рублей.

У 45-летней женщины есть двое детей, которые находятся в детском доме: 13 и 15 лет. Суд обязал женщину выплачивать алименты на них.

Также у женщины есть совершеннолетние дети и малыш, который родился в 2021 году.

Она не платила алименты на своих средних детей, и в результате на нее было открыто исполнительное производство. У нее нет официальных доходов и имущества, сумма ее задолженности достигла 400 тысяч рублей.

В итоге женщину привлекли к административной ответственности. Ей назначили 70 часов обязательных работ, но она не стала их выполнять. Тогда суд арестовал ее на 10 суток.

В случае, если после ареста она не начнет выплачивать алименты, то на нее возбудят уголовное дело.

Напомним, что в Новосибирской области иномарка насмерть сбила пешехода на трассе.