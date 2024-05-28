Жителям Новосибирска рассказали, как уберечь грядки во время заморозков

Стало известно, когда лучше высаживать помидоры.

Как сообщила кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина для издания “Аргументы и факты в Новосибирске”, во время резких заморозок помидоры, перцы и огурцы пока не следует высаживать, нужно дождаться теплой погоды.

Она также отметила, что помидоры лучше высаживать 15-20 мая в теплицы, а в открытый грунт только 5-10 июня.

Если кто-то из садоводов уже успел посадить и вырастить розы, то их следует защитить растение от майских заморозков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске до 1 июня ожидается холодная погода.