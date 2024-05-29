Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали на 30 тысяч из-за нехватки мест в самолете

Сотрудники прокуратуры Новосибирска проверили исполнение защиты прав потребителей авиационных услуг.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской прокуратуры, авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Было установлено, что в 2023 году авиакомпания незаконно отказала в перевозке 4 пассажиров, которые должны были лететь из Новосибирска в Махачкалу и Красноярск. Отказ был по причине превышения количества допустимых мест на борту.

Гендиректору авиакомпании внесли представление об устранении нарушений закона.

Также авиаперевозчика привлекли к административной ответственности об оказании населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно. Штраф составил 30 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске родители-алкоголики привезли пьяного 13-летнего сына в больницу.