Гендиректора новосибирской фирмы приговорили к 4,9 годам за мошенничество

Генеральный директор новосибирской компании был приговорен к 4,9 годам лишения свободы за мошенничество.

Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю, в Красноярске краевой суд вынес приговор в отношении гендиректора новосибирской фирмы. Его обвиняли в мошенничестве на 45 миллионов рублей.

Было установлено, что генеральный директор новосибирской компании «Мета Куб» заключил договор с АО «Красмаш» о производстве и поставке оборудования на сумму 45 миллионов рублей. Однако поставленное оборудование не соответствовало условиям договора.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года и 9 месяцев в колонии общего режима.

Напомним, что в Новосибирске опубликованы последние слова в суде сына экс-депутата Бушкова после ДТП.