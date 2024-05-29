МЧС предупреждает о мокром снеге и заморозках в Новосибирской области

Неблагоприятная погода в регионе продолжится до конца месяца.

Новосибирскую область под конец мая накрыла пасмурная и дождливая погода, сопровождающаяся ночными заморозками.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, с 29 по 31 мая в регионе ожидаются заморозки до -5 градусов. Днем температура поднимется до +13 градусов максимум.

Также специалисты отмечают, что в эти дни возможен сильный порыв ветра — от 8 до 13 метров в секунду, а местами и мокрый снег.

“Сохраняется риск возникновения пожаров, особенно в районах сельской местности, в частном жилом секторе и садовых обществах с постоянным проживанием людей, связанных с использованием обогревательных устройств”, — предупредило ведомство.

Напомним, что в Новосибирске прошел сильный град.