«Радикалам тут не место»: в Новосибирске депутат Антонов высказался о запрете никабов

В Госдуме активно обсуждают законопроект, который позволит запрещать ношение никабов и другой религиозной одежды.

В Госдуме активно обсуждают законопроект, который позволит запрещать ношение никабов (женский убор с узкой прорезью для глаз, — прим.ред.) и другой религиозной одежды.

Депутаты планируют представить в Государственную думу законопроект, который даст возможность запрещать ношение никабов и другой религиозной одежды на уровне региональных и муниципальных властей.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, актуальность нововведения обусловлена необходимостью обеспечения безопасности граждан РФ. При высоких рисках террористических угроз возникает необходимость запрещать любые предметы, скрывающие или частично скрывающие лицо в общественных местах.

Помимо этого, авторы законопроекта ссылаются на 14 статью Конституции, которая определяет Россию как светское государство. Также авторы поясняют, что никабы запрещены в странах Европы, Китае, Индии, Казахстане и других.

Новосибирский депутат Совета депутатов Ростислав Антонов пояснил корреспонденту Сиб.фм, что даже во многих странах Средней Азии никабы уже давно запрещены. Их, по его словам, там расценивают как радикальный символ.

«У нас вся вседозволенность ведёт к плохим событиям. На мой взгляд, мы должны принять (законопроект, — прим.ред.). Россия это светское государство, любым радикальным течением тут не место. Нужно определить, что можно делать в светской стране, а что не нет. Необходимо помнить, что Россия уникальная цивилизация, построенная на определённых принципах и их надо защищать», — отметил Антонов.

Депутат добавил, что лучше вводить запрет на ношение никабов по всей стране, а не только давать право на это решение регионам.

«Я думаю, что должно быть единое правило. Сейчас мы начнём: тут можно, тут нельзя. Породим только больше конфликтов», — считает Ростислав Антонов.

О запрете никабов также высказался глава СПЧ Валерий Фадеев в интервью «Парламентской газете». По его словам, ношение таких головных уборов ведёт к росту рисков экстремизма.

«Обращу внимание еще на одну проблему: в России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза. И это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены», — ответил он на вопросы журналистов.

Против такого законопроекта высказался Зампред Духовного управления мусульман Ильдар Аляутдинов. По его мнению, запрет как раз нарушит нормы светского права и гарантий Конституции на свободное вероисповедание.