Опубликованы места новых камер, штрафующих водителей за нарушения ПДД

В Новосибирске установят камеры для контроля за соблюдением правил дорожного движения.

На сайте Госзакупок появилась информация о поиске подрядчика на установку новых камер в Новосибирской области.

Заказчик — государственное казенное учреждение региона «Управление контрактной системы».

По контракту подрядчику необходимо будет поставить два комплекса фиксации нарушений ПДД, в которые входит семь обзорных камер. Помимо этого, в комплекс также входят видеодатчики, контролеры определения текущей фазы светофора, а также системы инфракрасной подсветки.

Их разместят на двух перекрестках на правом берегу регионального центра: на пересечении улицы Трикотажной и проспекта Дзержинского. Также камеры установят на перекрестке Владимировской и Саратовской улиц.

Они будут фиксировать два десятка видео нарушений ПДД, в том числе и использование телефона водителем.

Цена контракта — 27,3 миллиона рублей. Срок окончания подачи заявок наступил 28 мая.

Напомним, что в Новосибирской области на 136% выросла выдача автокредитов.