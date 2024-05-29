В нескольких районах Новосибирска упали деревья

В Новосибирске сразу в нескольких районах жители пожаловались на падение деревьев.

Так, в социальных сетях появилась информация, что в Заельцовском районе города на Кавалерийской, 2, огромное дерево упало поперек дороги.

Очевидцы сообщили, что дерево чуть их не зацепило. Ветви задели заднее стекло и багажник.

Также на ОбьГЭСе на Часовой, 3 упало дерево.

Жители района сообщают, что на снос данного дерева они два месяца жаловались УК, но безуспешно. В итоге дерево упало самостоятельно.

Напомним, что под Новосибирском пьяный водитель снес на тротуаре девочку-подростка.