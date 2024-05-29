В Новосибирске мошенники названивают бойцам СВО и их семьям

Телефонные мошенники донимают бойцов специальной военной операции и их родных.

Бойцам, участвующим в специальной военной операции из Новосибирска, стали названивать телефонные мошенники, они также тревожат и их семьи.

Преступники убеждают людей переводить деньги на несуществующий «безопасный счёт», ссылаясь на приказы Департамента финансового обеспечения МО РФ.

По словам эксперта Сибирского ГУ Банка России Александра Иванова, лучший метод борьбы с преступниками — не продолжать с ними разговор.

Напомним, что жители Новосибирска могут вернуть отопление через управляющие компании.