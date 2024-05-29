В Новосибирске планируется ремонт более 60 км дорог

Более 60 километров дорог Новосибирска будут отремонтированы в текущем году: 19,2 километра по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и 47,6 километра – по программе «Развитие автомобильных дорог». Об этом рассказал на пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс» первый заместитель мэра города Новосибирска Олег Клемешов.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году запланирован ремонт 14 объектов протяженностью 19,2 километра.

«Надо отметить, что в этом году мы все эти объекты делаем комплексно, то есть с тротуарами, газонной частью и непосредственно проезжую часть. На сегодня вся контрактация завершена, подрядчики приступили к работам. Они ведутся уже на 12 объектах из 14. Также сейчас мы находимся в стадии контрактации по ремонту объектов по другой программе – «Развитие автомобильных дорог». Здесь планируется выполнить ремонт на дорогах протяженностью 47 км 600 метров. Это еще дополнительно 37 объектов, то есть у нас практически 60 с лишним километров дорог в Новосибирске будет отремонтировано», – рассказал первый заместитель мэра города Новосибирска Олег Клемешов.

Стоит отметить, что на всех 14 объектах организован независимый строительный контроль.

«По сути – это двойной контроль, когда его выполняет заказчик в своей лаборатории и со своими специалистами, а также работает организация, которая имеет все компетенции и допуски на проведение независимого стройконтроля», – отметил Олег Клемешов.

Также продолжается ремонт мостовых сооружений, который был включен в проект БКД в 2022 году.

По словам Олега Клемешова, именно в 2022 году начался ремонт Октябрьского моста, который должен завершиться в текущем году. Были выполнены работы еще на двух объектах: на мосту через реку Каменку на ул. Сибревкома и на мосту через реку Тулу. В 2023 году темпы нарастили и было отремонтировано уже восемь мостовых сооружений. В этом году планируется завершение работ по ремонту Октябрьского моста, на путепроводе на ул. Фрунзе (правый). Также в текущем году должны приступить к работам на четырех объектах, срок завершения которых – 2025 год. Это мост через реку Иню по Бердскому шоссе (правый), путепровод через железнодорожные пути на ул. Добролюбова, мост через реку Ельцовку и Димитровский мост.

Одним из важнейших направлений БКД, помимо ремонта улично-дорожной сети, является обновление пассажирского транспорта.

В текущем году в Новосибирск планируется поступление 129 троллейбусов.

«График составлен до 1 ноября. В первый месяц поставки 17 машин уже пришло, по графику было 16. График утвержденный, согласованный всеми сторонами, поставщик соблюдает. Я надеюсь, что и в дальнейшем эта тенденция продолжится», – подчеркнул первый заместитель мэра.