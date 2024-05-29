В Новосибирске прошел сильный град

Новосибирск накрыл неожиданный град.

Погода под конец мая в Новосибирске совершенно непредсказуема, теплые дни резко сменились заморозками и дождями, а 28 числа в области и впрямь выпал град.

Как сообщила местная жительница порталу Nsk.om1.ru, град выпал в Ленинском районе, его размеры были не совсем крупные, однако продавцы на рынках обеспокоены непогодой и переживают, что от этого могут пострадать овощи и фрукты.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске прогнозируют пасмурный и дождливый июнь.