сегодня
29 мая, 09:00
пробки
6/10
погода
+5°C
курсы валют
usd 88.43 | eur 96.23
сегодня
29 мая, 09:00
пробки
6/10
погода
+5°C
курсы валют
usd 88.43 | eur 96.23
сегодня 07:37
общество

В Новосибирске прошел сильный град

Фото: Om1.ru

Новосибирск накрыл неожиданный град.

Погода под конец мая в Новосибирске совершенно непредсказуема, теплые дни резко сменились заморозками и дождями, а 28 числа в области и впрямь выпал град.

Как сообщила местная жительница порталу Nsk.om1.ru, град выпал в Ленинском районе, его размеры были не совсем крупные, однако продавцы на рынках обеспокоены непогодой и переживают, что от этого могут пострадать овощи и фрукты.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске прогнозируют пасмурный и дождливый июнь.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в