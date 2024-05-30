Более 100 тысяч цветов высадят на объектах железнодорожной инфраструктуры в Новосибирской области

В 2024 году более 100 тысяч цветов украсят объекты железнодорожной инфраструктуры в Новосибирской области. Цветочную рассаду железнодорожники выращивают сами в специальных теплицах.

Первые партии цветов высадили в районе остановочной платформы Западная площадка и на площади Трубникова. В этом году клумбы на автомобильном кольце в Железнодорожном районе будут украшать петуньи красного, синего и белого цветов. Традиционно цветы красного цвета высаживают у Мемориала Славы труженикам тыла (возле паровоза Лунина).

Летом на объектах железнодорожной инфраструктуры Новосибирского региона, в том числе, на привокзальных площадях, территориях детских лагерей, высаживают цветы нескольких видов. Самые многочисленные: петуния, цинерария, циния, тагетес, агератум, газания, львиный зев. На весь сезон за растениями будет организован уход: полив, прополка, рыхление почвы.