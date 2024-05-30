Бюджет Новосибирска вырос на 13,3 миллиардов рублей

На сессии Совета депутатов города Новосибирска, состоявшейся 29 мая, депутаты в двух чтениях утвердили изменения в расходную часть бюджета города.

Как рассказал председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, деньги в городской бюджет уже поступили. Они были выделены по решению сессии Законодательного собрания.

Доклад о том, откуда взялись дополнительные финансы и на что они будут потрачены, депутатам представил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков.

Общее увеличение расходной части городского бюджета 2024 года составило 13,3 млрд рублей, таким образом, бюджет города подрос до 98,6 млрд рублей.

Александр Веселков сообщил, что доходы и расходы бюджета в 2024 году увеличены за счет выделения городу дополнительных межбюджетных трансфертов в общей сумме 9 млрд рублей. Источник этих средств – бюджет Новосибирской области. Потратить деньги планируется следующим образом: ремонт дорог, мостов и путепроводов – 2,3 млрд рублей; финансирование переданных на уровень города полномочий – 1,8 млрд рублей; капитальный ремонт школ – 917 млн рублей, строительство двух новых школ по адресам ул. Кубовая, 100 и ул. Тургенева, 84 – 604 млн рублей, на развитие общественного транспорта которое включает обновление троллейбусного парка и модернизацию парка трамвайного – 463 млн рублей, благоустройство дворов – 250 млн рублей.

Докладчик также сообщил, что на 3,5 млрд рублей вырастут и собственные доходы города. эти средства пойдут на софинансирование предоставленных городу межбюджетных трансфертов. Так, на переселение горожан из аварийного жилья и проектирование объектов социальной сферы будет выделено 1,756 млрд рублей. На ямочный ремонт и ремонт в рамках БКД – 290 млн рублей. Пассажирские перевозки в рамках муниципального контракта получат 200 млн рублей. На уборку дорог потратят 169 млн рублей, на благоустройство общественных пространств – 55 млн рублей.

Сессия единогласно утвердила поправки в бюджет.

«У нас случилось уникальное изменение в бюджет. Он увеличился почти на 13,5 млрд рублей., из которых 9 млрд рублей – это субвенции и субсидии из областного бюджета. Это очень хорошая прибавка, которая позволит улучшить ситуацию в Новосибирске . Это самый крупный бюджет в Российской Федерации, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Большая часть из этих денег будет направлена на ремонт автомобильных дорог и мостовых переходов, на сферу образования — для создания дополнительных мест в школах. Эти вопросы чаще всего вызывают претензии, критику и многочисленные обращения со стороны горожан. Надеемся, что новосибирцы почувствуют изменения на улицах нашего города», — прокомментировал председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Как объяснил Дмитрий Асанцев, рекордная добавка в бюджет – это результат совместной работы исполнительной власти Новосибирска с областным правительством и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Дмитрий Владимирович Асанцев также выразил надежду, что практика выделения дополнительного финансирование для решения актуальных проблем областного центра будет продолжена.

Названы новые почетные жители мегаполиса

Вопрос решили голосованием. В перерыве народные избранники могли отдать свой, кто, по их мнению, достоин этого звания.

Для присвоения звания были предложены следующие кандидатуры:

Николай Афанасьевич Бирюля — заслуженный работник культуры РФ, 44 года отработавший в Областном театре кукол. Это уникальный театр, любимый многими поколениями взрослых и ребят.

Юрий Николаевич Похил – почти 30 лет работающий руководителем новосибирского «ГОРВОДОКАНАЛа». Как глава муниципального учреждения он очень много сделал для того, чтобы горожане могли пить чистую, качественную, безопасную воду прямо из крана. Самому «ГОРВОДОКАНАЛу» в этом году исполняется 90 лет, и на сегодняшний день, как уточнил Дмитрий Асанцев, это учреждения является одним лучшим в отрасли.

Борис Семёновович Добряков – заслуженный врач РФ, новатор, изобретатель операций. В 2021 году известного пластического хирурга не стало. Его предлагалось внести в списки почётных горожан Новосибирска посмертно.

Итоги тайного голосования следующие. За Николая Бирюлю было подано 44 голоса, за Юрия Похила – 42 голоса, за Бориса Добрякова – 45 голосов.Решением сессии Совет депутатов города Новосибирска трое выдающихся новосибирцев стали «Почетными жителями города».

«Эти люди достойны того, чтобы быть вписанными в историю Новосибирска. У нашего города не очень продолжительная история, но у нас были и, надеюсь, будут ещё жители, настоящие патриоты города и области которые будут заслуживать этого звания», — прокомментировал итоги голосования Дмитрий Асанцев.