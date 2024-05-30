Что известно о задержанном за взятку экс-кандидате в мэры Новосибирска Игоре Украинцеве

В отношении депутата горсовета Игоря Украинцева возбудили уголовное дело. Его подозревают во взятке.

Досье

Игорь Украинцев родился в Новосибирске и окончил архитектурно-строительный университет, где получил образование на факультете инженерно-экологического профиля. Профессиональную карьеру он начал в качестве помощника мастера в компании "Сибтепломонтаж", затем работал инженером по ПТО в "Сибирском транспортном телевидении".

В 2013 году стал депутатом Совета народных депутатов Кузбасса, занимался социальными проектами. Через пять лет ЛДПР выдвинула его кандидатом в губернаторы области, где он занял второе место, но он вернулся в Новосибирск по семейным обстоятельствам.

В 2017 году Игорь Украинцев стал руководителем общественного клуба, ориентированного на развитие микрорайона "Стрижи". В 2018 году основал волонтерский отряд под названием "Зеленая дружина", задачи которого включают борьбу за чистоту города, озеленение, помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, экологическое просвещение и пропаганду здорового образа жизни. Через год Игорь стал руководителем Новосибирского отделения Российской экологической партии "Зеленые". В 2020 году он занял должность директора по развитию социальных проектов в ГК "Стрижи".

В 2024 году Украинцев дошёл до финала на пост мэра Новосибирска, однако депутаты с помощью голосования выбрали Максима Кудрявцева.

Уголовное дело о взятке

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что в отношении Украинцева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, депутат получил 3,5 млн рублей от руководителя строительной организации за покровительство, выражающееся в лоббировании интересов.

Он был доставлен во второе ОВД Следственного комитета по Новосибирской области. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным Сиб.фм, Украинцева задержали дома на улице Селезнева в Новосибирске.

Имущество Игоря Украинцева

В декларации 2020 года Украинцев указывал, что у него 4 квартиры общей площадью на 183 кв.м, а также два автомобиля.

По нашим данным, у депутата во владении есть Toyta Corolla 2011 на блатных номерах серии «ААА» — они считаются правительственными. На этой машине он начинал ездить еще в Кемерово. Предварительно, она до сих пор в его владении. Также у него есть зеленая Audi a4 2017 года, оформленная, по нашим данным, на его мать.