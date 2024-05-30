Что обязательно должно быть в домашней аптечке летом?

Долгожданная жара, которая охватила центральную Россию, в Новосибирскую область, похоже, не торопится. Но лето все же никто не отменял. Как и болячки, которые обычно сопровождают нас в этот период. Вместе с маркетплейсом здоровья «Здравсити» подготовим домашнюю аптечку к возможным сезонным недомоганиям.

Стоит укомплектовать аптечку антисептиком и спиртовыми салфетками. Они помогут в ситуации, если появляются мелкие порезы или ранки, что летом довольно частое явление.

Не нужно забывать про средства для орошения слизистой носа или физраствор. Эти препараты помогают смывать вирусы и микробы.

К слову, по данным «Здравсити», упомянутые товары входили в ТОП-5 самых продаваемых в Новосибирской области в прошлом году. Проверьте, возможно, они еще остались в аптечке. Обратите внимание на сроки годности. Любые просроченные медикаменты нужно выбросить.

Летом не всегда удается избежать ОРВИ, поэтому дома должны быть средства, которые помогут быстро справиться с недомоганием – жаропонижающие с обезболивающим эффектом, сосудосуживающие капли или спреи, препараты для восполнения потерь жидкости при рвоте, диарее или лихорадке.

Даже если в семье нет аллергиков, стоит приобрести антигистаминные капли или таблетки, а также успокаивающий гель. Они пригодятся при укусах насекомых и ожогах.

Не стоит тратиться на витамины, иммуномодуляторы и антибиотики, а также закупать лекарства впрок, советуют в маркетплейсе. Большинство таких препаратов нужно принимать только по рекомендации врача.

И не нужно опасаться дефицита каких-либо средств. Быстро найти и заказать необходимые лекарства можно на «Здравсити». Тем более, что летом проводится много акций и распродаж самых востребованных в сезон товаров, в числе которых препараты от отравлений, кишечных инфекций, так называемой летней ангины, средства защиты от солнца, венотоники и пр. Оформить заказ можно с доставкой в удобную аптеку или курьером на дом.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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