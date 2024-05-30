Каждый пятый житель Новосибирска откладывает деньги для своих детей

При этом размер необходимых накоплений жители города оценивают в 9 млн рублей.

19% опрошенных новосибирец считают необходимым обеспечить своего ребёнка стартовым капиталом. При этом размер необходимых накоплений жители города оценивают в 9 млн рублей. Такие данные получены в ходе исследования СберСтрахования жизни к Международному дню защиты детей.

В среднем жители Новосибирска ежемесячно откладывают на накопления детей 6 тыс. рублей. Больше всех откладывают родители в возрасте 31-40 лет и 41-50 лет — по 8 тыс. рублей.

Основная цель отложенных средств – образование. Такой вариант выбрали 65,2% россиян. 49,6% высказались за необходимость откладывать деньги на покупку недвижимости (лидер прошлогоднего исследования — 69,9%). Чуть более трети опрошенных (33,9%) формируют сбережения на укрепление здоровья детей. Каждый шестой (17%) — на открытие ребёнком собственного дела.

Игорь Кобзарь, вице-президент банка, генеральный директор СберСтрахования жизни:

«В среднем россияне, хотят накопить на будущее детей 8 млн рублей. Жители Новосибирска — 9 млн рублей. Интересно, что у женщин в этом году финансовые цели выше — 9 млн и 7 млн рублей соответственно. Эффективно формировать сбережения помогают программы накопительного страхования жизни (НСЖ), тем более что сейчас копить на будущее ребёнка можно с момента его рождения. По нашей статистике, 6 из 10 полисов НСЖ оформляют женщины 40-60 лет. Средний срок накоплений — 10 лет, самые популярные цели — оплата образования и покупка недвижимости.

НСЖ позволяет создать капитал к определённому сроку, имея постоянную страховую защиту. При наступлении страхового случая, ребёнок всё равно получит деньги — их выплатит страховая компания».