«Новый тренерский состав и продажа алкогольного пива»: что ждет ХК «Сибирь» и ХК «Сибирские Снайперы» в новом сезоне

Новое руководство клуба ХК «Сибирь» делится планами на ближайший сезон.

Новое руководство клуба ХК «Сибирь»: гендиректор Лев Крутохвостов, исполнительный директор Андрей Гладков и генеральный менеджер Виктор Меркулов в рамках пресс-конференции ответили на вопросы журналистов и болельщиков.

Руководство новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» подписало контракт с двумя новыми игроками Валентином Пьяновым и Егором Мартыновым. Получается, не хватило лидера, как на льду, так и в раздевалке?

Виктор Меркулов: Анализируя итоги прошлого года: сложно говорить. Я пришел в конце сезона. На мой взгляд, да, лидеров не хватало.

Вы сказали, что у «Сибири» достаточный бюджет, чтобы показывать достойный результат. Достойный результат — это какой?

Виктор Меркулов: Задача минимум — это плей-офф, задача максимум — бороться за самые высокие результаты, не взирая на сторонние вещи. Важно подчеркнуть, что не деньги играют в хоккей, а хоккеисты и команда. Наша задача за те деньги какие есть,создать коллектив, который будет показывать результаты.

Решения по продлению игроков были приняты до вашего прихода. Согласовались с вами?

Лев Крутохвостов: Нет, то что было до меня, не согласовывалось со мной. Сейчас, с моим приходом, все согласовываем уже конечно.

Просто игрок, которого подписали ранее, может оказаться ненужным. Может такое быть?

Лев Крутохвостов: Мы в этом плане заложники ситуации. Плюс, надо смотреть на ребят в деле, на анный момент у нас нет разногласий на этот счет. Практически все позиции у нас укомплектованы, напомню.

По тренерскому штабу есть определенность?

Виктор Меркулов: Честно пытался к этому дню закрыть эти моменты. Осталось решить вопрос по одной позиции, думаю, ответ смогу дать сегодня. Что касается тренерского штаба молодежной команды ХК «Сибирские Снайперы» он укомплектован полностью. Возглавит ее Юрий Кузнецов, который волей случая оказался уроженцем Новосибирска. Он будет главным тренером.

Старшим тренером станет Денис Москаленко. Ассистентом тренера Владимир Первушин, поменяли тренера по вратарям, им будет Владислав Мингалеев. Тренер по физической подготовке — Владимир Берестов. Вот эти пять человек от которых многое будет зависеть.

Болельщики жалуются на очереди в фойе на новой «Арене» скудный состав питания. Хотелось бы больше ассортимента, и узнать — будет ли алкогольное пиво в продаже?

Лев Крутохвостов: Если это поможет войти в плей-офф и добиться результатов, то будем рассматривать этот момент и решим его. Сегодня в «Арене» есть свой оператор питания, и клуб,можно сказать, в гостях. Мы это прекрасно знаем, в этом направлении работаем».