Продажу алкогольного пива для болельщиков ХК «Сибирь» могут разрешить на новой Арене в Новосибирске

Представитель ХК «Сибирь» ответил на волнующий вопрос сибиряков, увлекающихся хоккеем.

Гендиректор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов в рамках пресс-конференции ответил на вопрос, который волнует многих болельщиков.

«Лев Игоревич, не секрет, что очереди в фойе на новой «Арене», не пройти не проехать, что называется. Очень скудный состав питания. Хотелось бы больше ассортимента, и самое главное узнать — будет ли алкогольное пиво в продаже?

«Если это поможет войти в плей-офф и добиться результатов, то будем рассматривать этот момент и решим его. Сегодня в «Арене» есть свой оператор питания, и клуб,можно сказать, в гостях. Мы это прекрасно знаем, в этом направлении работаем».

Рассказал Лев Игоревич и про музей ХК «Сибирь», который появится на новой «Арене».

«Идет работа о возведении музея истории ХК Сибирь на 2-ом и 4-ом этажах. В этом сезоне мы это планируем закончить работу над музеем».