В Ленинском районе Новосибирска в запертой квартире нашли тело пенсионерки

В Новосибирске в запертой квартире на Пархоменко обнаружили тело 83-летней женщины.

Как сообщает пресс-служба МАСС, жители Ленинского района Новосибирска вызвали спасателей МАСС, так как их пожилая соседка длительное время не выходила на связь: женщина не открывала дверь и также не отвечала на звонки.

Сотрудники службы обеспечили доступ в помещение, где обнаружили тело 83-летней женщины.

Его передали сотрудникам полиции. Причина смерти станет известна после вскрытия.

Напомним, что в Новосибирске разыскивают водителя, который сбил школьника и скрылся.