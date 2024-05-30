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В Ленинском районе Новосибирска в запертой квартире нашли тело пенсионерки

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске в запертой квартире на Пархоменко обнаружили тело 83-летней женщины.

Как сообщает пресс-служба МАСС, жители Ленинского района Новосибирска вызвали спасателей МАСС, так как их пожилая соседка длительное время не выходила на связь: женщина не открывала дверь и также не отвечала на звонки.

Сотрудники службы обеспечили доступ в помещение, где обнаружили тело 83-летней женщины.

Его передали сотрудникам полиции. Причина смерти станет известна после вскрытия.

Напомним, что в Новосибирске разыскивают водителя, который сбил школьника и скрылся.

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Нина Раневская
Журналист

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