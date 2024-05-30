В Новосибирске появился фонд развития геоинформационных технологий

В Новосибирске при поддержке Российского географического общества (РГО) был создан Фонд развития геоинформационных технологий.

Основная цель фонда — популяризация геоинформационных систем, а также содействие разработке и внедрению наукоемких программных продуктов и сервисов в таких областях, как активный туризм, краеведение и образование.

«Мы поддерживаем эти инициативы, потому что за этим стоит будущее. Важно показывать молодежи, что есть такая сфера деятельности — геоинформатика, и она перспективна», — сообщил глава новосибирского регионального отделения РГО Игорь Новиков.

Фонд был создан при участии Новосибирского регионального отделения Русского географического общества (РГО), IT-ассоциации «Сибакадемсофт» и компании «Дата ист».

Благодаря объединению усилий этих организаций появляется возможность реализовать масштабные проекты, в том числе по развитию внутреннего туризма.

Компания «Дата ист», которая является корпоративным партнером Новосибирского отделения РГО, уже разрабатывает интерактивные карты для туристических объектов. Об этом сообщает пресс-служба РГО.

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