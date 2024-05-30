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общество

В Новосибирске спасатели помогли водителю грузовика, пострадавшему в тройном ДТП

Фото: МАСС

Спасатели вытащили из грузовика водителя, попавшего в тройное ДТП в Новосибирске.

На улице Станционная в Новосибирске случилась тройная авария. Водитель грузовика оказался заблокирован в своем транспортном средстве. Спасатели МАСС сообщили в телеграм-канале, что им удалось освободить пострадавшего мужчину.

Его с травмой голеностопа и грудной клетки передали медикам.

Остальные водители не нуждались в медицинской помощи.

Напомним, что в Ленинском районе Новосибирска в запертой квартире нашли тело пенсионерки.

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Нина Раневская
Журналист

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