В Новосибирске спасатели помогли водителю грузовика, пострадавшему в тройном ДТП

Спасатели вытащили из грузовика водителя, попавшего в тройное ДТП в Новосибирске.

На улице Станционная в Новосибирске случилась тройная авария. Водитель грузовика оказался заблокирован в своем транспортном средстве. Спасатели МАСС сообщили в телеграм-канале, что им удалось освободить пострадавшего мужчину.

Его с травмой голеностопа и грудной клетки передали медикам.

Остальные водители не нуждались в медицинской помощи.

Напомним, что в Ленинском районе Новосибирска в запертой квартире нашли тело пенсионерки.