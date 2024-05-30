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общество

В Новосибирске закроют пешеходный мост через Большевистскую

Фото: Сиб.фм

Почти на два месяца закроют пешеходный мост через Большевистскую в Новосибирске.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, почти на два месяца будет закрыт надземный пешеходный мост через Большевистскую в районе остановки «Завод торгового оборудования» из-за ремонтных работ.

“В целях их ускорения и для обеспечения безопасности пешеходов и сохранности их имущества решено после 3 июня закрыть для прохода данный пешеходный мост. Ремонт планируется завершить до 20 июля”, — уточнили в мэрии Новосибирска.

Напомним, что стали известны самые худшие для жизни районы Новосибирска по версии портала 2ГИС.

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Валерия Митрохина
Журналист

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