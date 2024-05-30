В Новосибирской области сошел с рельсов грузовой вагон

Грузовой вагон сошел с рельсов на станции Татарская в Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороге, на станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области вечером 29 мая произошел сход вагона грузового поезда, который был загружен зерном. Никто не пострадал.

В результате по данному факту Барабинская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по части исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в Новосибирске разыскивают водителя, который сбил школьника и скрылся.